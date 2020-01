Rothschild-Nachfahre zieht gegen Stadt Wien vor Gericht

Der New Yorker Unternehmer Geoffrey R. Hoguet, ein Nachfahre der Familie Rothschild, zieht gegen die Stadt Wien vor Gericht. Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ und die Tageszeitung „Kurier“ am Freitag in einer Vorab-Meldung berichteten, verlangt er unter anderem, dass die seit 1907 eingerichtete Stiftung seines Urgroßonkels wieder durch ein unabhängiges Kuratorium geführt wird.