Demo gegen Akademikerball ruhig zu Ende gegangen

Die Demonstration gegen den freiheitlichen Akademikerball in der Wiener Hofburg ist am Freitagabend ruhig zu Ende gegangen. Bei der Schlusskundgebung vor der Staatsoper versammelten sich laut Polizei 1.200 Demonstranten. Gröbere Zwischenfälle gab es offenbar keine. Die Organisatoren schätzten die Teilnehmerzahl letztlich auf 2.200. Gegen 20.00 Uhr lichteten sich die Reihen.

Die Demonstration, zu der das Bündnis „Offensive gegen Rechts“ geladen hatte, startete am frühen Abend so wie in den vergangenen Jahren vor der Wiener Universität. Ab 17.00 Uhr hatten sich die Protestierenden beim Schottentor versammelt.