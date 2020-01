Wahlkampffinale vor Burgenland-Wahl

Der Wahlkampf im Burgenland ist fast geschlagen. Die meisten Parteien haben ihre Wahlkampfabschlüsse über die Bühne gebracht. Die Regierungspartner SPÖ und FPÖ machten das Freitagabend zeitgleich südlich von Eisenstadt. Die Grünen schlossen am Vormittag deutlich bescheidener in der Eisenstädter Fußgängerzone ab.

Die SPÖ gab sich im Fürstenkeller Rohrbach ganz zuversichtlich. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil blickte zufrieden auf einen „ausgezeichneten Wahlkampf“ zurück und zuversichtlich in die Zukunft: „Wir werden es am 26. Jänner schaffen und wir werden auch nach dem 26. Jänner zusammenhalten“, betonte er.

Tschürtz sagte in seiner Ansprache der türkis-grünen Bundesregierung den Kampf an und malte FPÖ-Horrorszenarien an die Wand: Auf der Autobahn werde man nur mehr 100 und in der Ortschaft nur mehr 30 fahren dürfen. Vielleicht könne die Burgenländische Landtagswahl den „türkis-grünen Wahnsinn stoppen“. „Lasst uns vom Burgenland aus, die türkis-grüne Belastungswelle stoppen.“