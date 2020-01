Play-off wirft seine Schatten voraus – Hohenems gewann Grunddurchgang

Kundl –Das Play-off in der Eishockey-Landesliga naht. Die ersten Platzierungen sind eine Runde vor Ende des Grunddurchgangs bereits in Stein gemeißelt. Diesbezüglich dürften die Kufsteiner Drachen die Derby-Niederlage in Kundl am Freitag einigermaßen gut verkraftet haben. Schließlich sicherte der bei der 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen gesammelte Punkt Platz zwei ab.