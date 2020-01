Nach Saison-Aus für Wachter droht den Haien die Rote Laterne

Für den Offensivmann stellt die Knieverletzung nach einer auch sportlich durchwachsenen Saison eine kleine persönliche Tragödie dar. Schließlich hat Wachter, der in seiner Debüt-Saison 18/19 im Haifischbecken so erfrischend aufgespielt hatte, für die neue Saison noch keinen Vertrag in der Tasche. Auch die Kollegen litten mit: „Seine Verletzung tut zusätzlich richtig weh“, meinte Clemens Paulweber. In der letzten Partie des Grunddurchganges gastieren die Haie heute (17.30 Uhr) bei den Capitals. Die Wiener sind bekanntlich längst für die Pickround qualifiziert, für die Tiroler geht es in erster Linie darum, sich den Bonuspunkt für die Qualifikationsrunde zu sichern. Denn bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Dornbirn-Sieg in Graz droht die Rote Laterne. Und das, nachdem man zwischenzeitlich meilenweit vor den Vorarlbergern gelegen war ...