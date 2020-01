Nadal und vier weitere Top-Ten-Herren weiter

Der 19-fache Grand-Slam-Sieger spielt am Montag gegen den Australier Nick Kyrgios, der den Russen Karen Chatschanow in einem Tiebreak-Krimi in fünf Sätzen eliminierte. Nadal geht in Melbourne auf seinen 20. Major-Titel los, womit er Rekordhalter Roger Federer einholen würde. Allerdings hat der Mallorquiner bisher erst einmal (2009) in Melbourne triumphiert. „Das war ohne Zweifel mein bisher bestes Match im Turnier“, sagte ein glücklicher Nadal. „Ich verbessere mich von Tag zu Tag, also bin ich super glücklich.“