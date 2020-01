Trump-Anwälte beginnen Plädoyers in Amtsenthebungsverfahren

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump sind nach den Anklagevertretern die Verteidiger am Zug. Sie begannen am Samstag im Senat mit der Präsentation ihrer Argumente. Jay Sekulow, einer von Trumps persönlichen Anwälten und Co-Leiter seines Verteidigerteams, hatte zuvor angekündigt, seine Mitstreiter und er wollten am Samstag zunächst nur eine kompakte „Vorschau“ liefern.