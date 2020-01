Vier Tote bei Protesten im Irak

Im Irak ist es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften mit vier Toten gekommen. Spezialeinheiten seien etwa in der irakischen Hauptstadt Bagdad mit Gewalt gegen Protestlager vorgegangen, um Plätze, Straßen und Brücken im Zentrum der Stadt wieder zu öffnen, berichteten Augenzeugen und irakische Medien am Samstag. Die Einheiten hätten auch Protestzelte angezündet.

Die Polizei stürmte am Samstag den Hauptdemonstrationsort in Bagdad. Im Süden des Landes versuchte sie, die Demonstranten auseinanderzutreiben. Dabei setzte die Polizei auch Tränengas ein. In Bagdad wurde mindestens ein Mensch getötet und mehr als 30 verletzt. In Nassiriya kamen drei Personen ums Leben, 15 wurden verletzt.