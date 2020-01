Nach Amoklauf: Wieder Einsatz in Rot am See in Deutschland

Nicht einmal 24 Stunden nach einem Amoklauf mit sechs Todesopfern ist in der deutschen Gemeinde Rot am See die Polizei zum zweiten Mal mit starken Kräften ausgerückt. Per Notruf waren die Beamten am Samstagvormittag auf Geräusche aufmerksam gemacht worden, die aus einer Waffe stammen könnten.