Kommunalwahlen in 567 niederösterreichischen Gemeinden

Neben der burgenländischen Landtagswahl stehen am Sonntag auch Kommunalwahlen in 567 der 573 niederösterreichischen Gemeinden an. 1.851 Listen kandidieren, 11.640 Mandate werden vergeben. Es gibt 1,459.044 Personen Stimmberechtigte (750.486 Frauen, 708.558 Männer). Flächendeckend vertreten ist nur die ÖVP. Um 06.00 Uhr öffneten die ersten Wahllokale. Spätester Wahlschluss ist um 17.00 Uhr.