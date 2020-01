In der Freizeit ÖVP-Nationalratsabgeordnete: Debatte im Roten Kreuz

Innsbruck – Im Jänner ist die Geschäftsführerin des Roten Kreuzes Innsbruck, Alexandra Tanda (VP), für Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP) in den Nationalrat nachgerückt. Sie kandidierte an dritter Stelle auf der ÖVP-Landesliste für die Nationalratswahl 2019. Bereit­s bei ihrer Kandidatur wurde im Roten Kreuz geprüft, ob die Ausübung ihres Mandats mit den Statuten des Vereins (Überparteilichkeit) zulässig ist. Zuletzt ging es um die zeitliche Vereinbarkeit von Tandas Geschäftsführertätigkeit mit ihrem politischen Engagement. Schließlich wird sie ihren Beruf nach wie vor Vollzeit ausüben.

Der Vorstand des Roten Kreuzes hat sich deshalb in einem Brief an die Mitarbeiter gewandt. Man habe sich im Vorstand wiederholt intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt, heißt es darin. „Wir sind zur Entscheidung gelangt, die kommenden Entwicklungen zu beobachten.“ Tanda werde ihre Aufgabe als Geschäftsführerin weiterhin mit vollem Einsatz ausüben und „das Nationalratsmandat ausschließlich in ihrer Freizeit wahrnehmen“, betont der Vorstand.