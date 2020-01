Das Burgenland wählt einen neuen Landtag

Die erste Wahl des Jahres 2020 hat begonnen. 250.181 wahlberechtigte Burgenländer sind zur Kür ihres Landtages aufgerufen. Am Prüfstand steht die einzige rot-blaue Landesregierung Österreichs - und der Urnengang gilt auch als erster Stimmungstest für Türkis-Grün im Bund. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat seine Stimme bereits abgegeben - und zwar gut gelaunt in Oberwart.

Doskozil wählte mit seiner Lebensgefährtin im Wahlsprengel 4 der südburgenländischen Bezirkshauptstadt. Beim Wahllokal traf er auch auf die Dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö (FPÖ) und den Oberwarter Stadtchef Georg Rosner (ÖVP). ÖVP-Spitzenkandidat Thomas Steiner gab seine Stimme nach der Messe in Eisenstadt ab. „Gespannt und zuversichtlich“ betrat Steiner in Begleitung seiner Frau das Wahllokal. Er hoffe auf mehr Zuspruch, um die ÖVP in Regierungsverantwortung zu führen, sagte der Eisenstädter Bürgermeister den wartenden Medien.