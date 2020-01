Lucas Braathen führt nach erstem Durchgang im Kitz-Slalom

Der 19-jährige Norweger Lucas Braathen führt überraschend nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms am Sonntag in Kitzbühel. Zweiter ist der Schweizer Daniel Yule mit 0,33 Sekunden Rückstand. Die Österreicher Michael Matt mit 0,42 Sekunden Rückstand als Dritter und dahinter Marco Schwarz (+0,60) liegen in Schlagdistanz zu den beiden vor ihnen.