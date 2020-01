Autolenker mit 2,7 Promille in Wien-Penzing gestoppt

Beamte der Polizeiinspektion Linzer Straße haben am Samstagabend in der Keißlergasse in Wien-Penzing einen Autolenker gestoppt, der 2,72 Promille Alkohol im Blut hatte. Den Argwohn der Beamten zog sich der 53-Jährige zu, weil er offensichtlich Probleme hatte, die Spur zu halten und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet, berichtete die Polizei am Sonntag.