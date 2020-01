Van der Bellen lässt via Twitter hinter Tapetentür blicken

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lässt anlässlich der Halbzeit seiner Amtsdauer in einem auf Twitter veröffentlichten Video hinter die rote Tapetentür in der Präsidentschaftskanzlei blicken. Schließlich sei die häufigste Frage an ihn seit seiner Angelobung vor drei Jahren gewesen: „Was ist eigentlich hinter dieser Tapetentür, aus der ich regelmäßig herauskomme und wieder zurückgehe?“

„Es ist einfach mein Büro“, so Van der Bellen, der in dem Video durch die Räumlichkeiten führt. Nach der Begrüßung durch Hund Juli präsentiert er in der am Sonntag veröffentlichten knapp dreiminütigen Aufnahme das „habsburgische Ambiente“, den Besprechungstisch („Prinz Charles saß da drüben, Präsident Putin saß da drüben...Die Juli hört meistens alles mit und ist sehr diskret“) und zu guter Letzt seinen Schreibtisch („völlig überladen, derzeit nicht aufgeräumt“).