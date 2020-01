Rechnungshof prüft alle Beraterverträge des Landes

Spannend wird es bei der Frage nach den Berateverträgen für die Landesregierung. Hier hat die FPÖ eine Reihe von Anfragen an die acht Regierungsmitglieder gestellt. Was sie zu dieser Zeit nicht wissen konnte: Der Landesrechnungshof prüft bereits alle mit externen Beratern abgeschlossenen Verträge. „Dieser Bericht wird erstmals Klarheit bringen, wie externe Beratungsleistungen im Hinblick auf mögliche Abgrenzungsschwierigkeiten einzuordnen sind. Zudem wird mit dem Bericht auch die volle Transparenz von externen Beratungsleistungen im Rahmen der Tiroler Landesregierung gewährleistet“, betont Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in seiner schriftlichen Antwort an die FPÖ.