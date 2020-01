Tote bei Lastwagen-Explosion in Nordsyrien

Bei der Explosion eines mit Sprengstoff beladenen Lastwagens in einem von Rebellen kontrollierten Teil im Norden Syriens sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 24 Personen wurden bei dem Zwischenfall in Azaz in der Provinz Aleppo verletzt, verlautete am Sonntag aus öffentlichen Quellen. Der Lastwagen war neben einer Tankstelle abgestellt worden.