Eigene Reihe des Bruckner Orchester Linz: Umjubelte „Nullte“

In der laufenden Saison 2019/2020 sind es zwar nur zwei Konzerte, in der nächsten werden es dann schon fünf sein. „Maßgeschneidert“ für das Publikum, wie Markus Poschner beim „historischen Moment“ des ersten Konzerts der eigenen Reihe betonte. Im Mittelpunkt des Konzerts stand die Sinfonie d-moll (WAB 100), die „Nullte“, von Anton Bruckner. Er hatte seinen 1864 komponierten sinfonischen Erstling zunächst wieder verworfen und annulliert, dann jedoch 1869 eine neue Fassung erarbeitet, der er selbst die Null-Nummer gab. In ihr sind bereits stilistische Eigentümlichkeiten Bruckners deutlich erkennbar. Viele Details - wie die flirrenden Streicher zum Auftakt, die wiederkehrenden pochenden Rhythmen, die strahlenden Bläser-Choräle und die für Bruckner typischen Tonfolgen - weisen bereits auf die spätere Meisterschaft hin. Es darf Markus Poschner hoch angerechnet werden, dass er diese Bruckner-Rarität in heutigen Konzertprogrammen ansetzt und auch zu diesem Premieren-Abend ausgewählt hat.