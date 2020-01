Kurz will beim Klimaschutz Rad der Zeit nicht zurückdrehen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat gegenüber der Schweizer Boulevard-Zeitung „Blick“ betont, dass er trotz der Koalition mit den Grünen seine Meinung beim Klimaschutz nicht geändert habe. Zum Weltwirtschaftsforum nach Davos sei er geflogen, so Kurz. Denn es sei falsch, „zu glauben, dass wir das Rad der Zeit zurückdrehen und auf Autos oder Flugzeuge verzichten können“.

Stattdessen wäre es nachhaltiger, Innovation zu schaffen und durch alternativen Treibstoff CO2-Emissionen zu reduzieren, so Kurz in einem Interview. „Natürlich ist es sinnvoll zu überlegen, ob man sparsamer mit Energie umgehen oder regionale Produkte kaufen könnte. So kann jeder Einzelne seinen Beitrag leisten. Aber wir wollen nicht das Rad der Zeit zurückdrehen.“ Österreich werde aber „bis 2030 ausschließlich sauberen Strom produzieren, und zwar ohne Atomkraftwerke, und bis 2040 komplett CO2-neutral sein“, betonte der Bundeskanzler.