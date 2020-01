Slowenischer Ministerpräsident Sarec tritt zurück

Nach nur eineinhalb Jahren im Amt kündigte der slowenische Ministerpräsident Marjan Sarec seinen Rücktritt an. „Mit diesen Koalitionspartnern kann ich die Erwartungen der Menschen nicht erfüllen“, sagte er am Montag nach Angaben der slowenischen Nachrichtenagentur STA. Er strebe Neuwahlen an, fügte er hinzu.