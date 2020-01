Für Innsbruck präsentiert neues Leitbild für die Zukunft

Innsbruck – Eigentlich hätte man sich bei Für Innsbruck mehr Ruhe gewünscht, um den eigenen Bürgerbeteiligungsprozess der Öffentlichkeit zu präsentieren. Doch dann kam die ÖVP-Revolte (siehe links) just in jener Woche, in der die ehemalige Bürgermeisterfraktion ihr Zukunftsprojekt abgeschlossen hat. Ein Zufall, der angesichts der einstigen Abspaltung doch eine gewisse Ironie in sich birgt. Auch wenn das Team rund um StR Christine Oppitz-Plörer zu dem Thema „gar nichts sagen“ will. Weil schon jeder Halbsatz in der Causa auf die Goldwaage gelegt werde.