Wien – In der Folge der Angelobung der Bundesregierung von ÖVP und Grünen – und der neuen Machtkonzentration – ist das hierfür notwendige Ministeriengesetz verabschiedet worden. Dieses bildet den rechtlichen Rahmen für die neue Geschäfts­einteilung. Unweigerlich kommt es somit auch zu einem Personalwechsel in und zwischen den Ministerien. (Zum Beispiel wandert die Kultur-Sektion vom Kanzleramt zum Vizekanzler, der Verfassungsdienst kehrt vom Justizressort in das Kanzleramt zurück.) Dies ist ein durchaus üblicher Vorgang.