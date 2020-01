Fünf Millionen Euro für Forschung in Tirol

Innsbruck – „Wir verzeichnen ein Comeback der Natur- und Pflanzenheilkunde“, sagt Michael Popp, dessen Unternehmen Bionorica SE mit dem Erkältungsmittel Sinupret eines der meistverkauften Medikamente auf Pflanzenbasis entwickelt hat. Das Michael-Popp-Institut, ein neues Institut für pflanzliche Wirkstoffforschung, hat gestern seine Tätigkeit aufgenommen. Am Standort in Innsbruck sollen künftig 20 Wissenschafter damit beschäftigt sein, Therapieansätze etwa für Diabetes und Krebs auf Pflanzenbasis hervorzubringen. Der Namensgeber Michael Popp investierte über die Firma Bionorica SE 3,5 Millionen Euro, das Land Tirol 1,5 Millionen. Das Institut, das Teil des Kompetenzzentrums für Naturstoffforschung ist, wird bald auch noch einen zweiten Lehrstuhl haben. Für ebendiesen nahm das Land Tirol Geld in die Hand. „Dass wir die 1,5 Millionen Euro für eine Stiftungsprofessur zur Verfügung stellen, stand für die Landesregierung außer Frage“, betonte Landeshauptmann Günther Platter (VP). Schließlich werde durch das Institut „der Wissenschaftsstandort Tirol weiter gestärkt“.