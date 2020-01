Lienzer Schüler gestalten Lieblingstaschen für die Umwelt

Lienz – Angefangen hat alles mit einer Klima-Aktionswoche in der Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen in Lienz. Das Problem des hohen Plastikverbrauchs sowie des Verpackungsmülls hat die Schüler schließlich auf die Idee gebracht, selbst einen Beitrag zu leisten.

Am 7. und 8. Februar sowie am 21. und 22. Februar verkaufen die Schüler ihre Werkstücke zum Stückpreis von fünf Euro am Stadtmarkt in Lienz. Den Reinerlös spenden die Jugendlichen dem Rehabilitationszentrum Ederhof am Iselsberg. (TT, bcp)