Illegale Einreise von Tirol nach Deutschland mit dem Bus

Kufstein, Rosenheim – Auf der A93 zwischen Kufstein und Rosenheim hat die Rosenheimer Bundespolizei am vergangenen Wochenende rund 40 illegale Einreiseversuche in die Bundesrepublik Deutschland registriert. Bei den Grenzkontrollen stößt man laut Aussendung der Bundespolizei nicht nur auf Migranten, die keine Papiere haben, sondern trifft auch immer wieder auf Ausländer, die versuchen, mit falschen oder gefälschten Papieren einzureisen. „Wir haben im vergangenen Jahr jeden Monat durchschnittlich rund 20 Urkundendelikte zur Anzeige gebracht. Die meisten dieser Delikte stellen wir in Fernreisebussen fest“, berichtet der Leiter der Bundespolizeiinspektion Rosenheim, Reinhard Tomm. Über das Wochenende verteilt hat die Rosenheimer Bundespolizei 42 Personen in Gewahrsam genommen, die nicht über die erforderlichen Einreisedokumente verfügten.