Treffen von Vizekanzler Kogler mit EU-Budgetkommissar Hahn

Am Montag ist Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) zu einem ersten Arbeitsgespräch mit EU-Budgetkommissar Johannes Hahn zusammengetroffen. Unter anderem wurden Budgetfragen sowie der Klimafonds behandelt. Der Vizekanzler begrüßte es ausdrücklich, dass sich die neue Kommission unter Ursula von der Leyen dem Klimaschutz verschrieben habe.

„Mit den Mitteln aus dem Green Deal soll ein wichtiger Anstoß auf europäischer Ebene für den Einstieg ins solare Zeitalter gesetzt werden“, sagte Kogler. Demnach besprachen die beiden auch die Erwartungen der neuen Regierung an die EU-Kommission und jene aus Brüssel an die neue türkis-grüne Regierung in Wien. Kogler zeigt sich erfreut über diese „erste konstruktive Unterredung mit dem Budgetkommissar“ und ergänzte: „Wir werden uns um gemeinsame politische Lösungen für Österreich und Europa bemühen.“