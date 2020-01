Finale im Prozess gegen Ex-Burgtheater-Geschäftsführerin

„Fehler, die mir unendlich leidtun“, hat die frühere kaufmännische Geschäftsführerin des Burgtheaters, Silvia Stantejsky, am Montag am Wiener Landesgericht am Ende ihres Prozesses wegen Untreue, Veruntreuung und Bilanzfälschung eingeräumt. Sie habe Honorare des Ex-Burgtheater-Direktors Matthias Hartmann und des Regisseurs David Bösch anderweitig verwendet, sich aber nicht persönlich bereichert.