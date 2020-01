„The Royal Train“: Realitätsverweigerung im hochherrschaftlichen Zug

In einem hochherrschaftlichen Zug von anno dazumal gondelt Margareta einmal im Jahr durchs Land, steuert Provinzbahnhöfe an, lässt sich mit ihrem Mann, dem ehemaligen Schauspieler, studierten Militärhistoriker und Beinahe-Präsidentschaftskandidaten Radu, nach streng getaktetem Protokoll beklatschen – und prüft die dabei entstandenen Fotografien später auf ihre repräsentative Verwertbarkeit. Im rumänischen Parlament darf sie an ausgewählten Anlässen als „Hüterin der Krone“ salbungsvolle Nichtigkeiten verlautbaren. Im mondänen Eigenheim nickt sie die Werbe­sprüche vermeintlicher Hoflieferanten ab – und gestattet Hofberichterstattern Einblick in ihr hochherrschaftliches Gedankengebäude.