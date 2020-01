Anschlag auf Polizisten in Nordafghanistan

Bei einem Überfall militant-islamistischer Taliban in Nordafghanistan sind mindestens zwölf Polizisten getötet worden. Mindestens sechs weitere seien bei dem Angriff auf eine Polizeistation in der Provinzhauptstadt Pol-e Khomri verletzt worden, sagte der Provinzrat Zamiuddin Nazir am Dienstag. Die Polizeikräfte hätten stundenlang gekämpft, angeforderte Verstärkung sei aber nicht eingetroffen.