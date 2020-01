Erste Zwischenbilanz im Tourismusbezirk Landeck fällt rundum positiv aus

Ein Blick auf die Zahlen der Landesstatistik zum Stichtag 31. Dezember (Jänner liegt noch nicht vor) zeigt fast überall ein Nächtigungsplus. Ischgl, Nächtigungskaiser im Bezirk und tirolweit die Nummer zwei hinter Sölden, erzielte mit 276.470 Übernachtungen ein Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. St. Anton am Arlberg, Nummer zwei im Bezirk und tirolweit die Nummer 6, konnte bei 160.397 Übernachtungen 6,5 Prozent zulegen. Den dritten Stockerlplatz hat abermals Serfaus erobert. Die Vermieter im U-Bahn-Dorf dürfen sich mit 128.220 Übernachtungen gar über ein Plus von 13,4 Prozent freuen.