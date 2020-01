Netanyahu zog Immunitätsantrag im Parlament zurück

Ohne Immunität ist zu erwarten, dass Netanyahu sich in Kürze einem Korruptionsprozess wegen Betrugs und Untreue sowie Bestechlichkeit stellen muss. Die israelische Nachrichtenseite „ynet“ schrieb am Dienstag, die Anklageschrift könnte nun binnen einer Woche beim Gericht eingereicht werden. Mit Beginn der Sitzungen im Prozess werde allerdings erst nach der Wahl am 2. März gerechnet. Netanyahu strebt trotz der Anklage eine Wiederwahl als Ministerpräsident an.