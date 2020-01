„Ocean Viking“ darf im süditalienischen Tarent landen

403 Migranten, die in den vergangenen Tagen vom norwegischen Rettungsschiff „Ocean Viking“ bei fünf Rettungsaktionen vor Libyen in Sicherheit gebracht wurden, dürfen in Italien an Land gehen. Wie die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ (MSF), Betreiberin des Schiffes am Dienstag mitteilte, werden die Migranten im süditalienischen Tarent eintreffen.