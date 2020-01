Innsbruck Quanten-Start-up ParityQC will optimieren

Innsbruck – Wissenschaftlichen Vorsprung zu Geld machen, das will das zweite Quanten-Start-up ParityQC im Portfolio der Universität Innsbruck. Das Unternehmen will von Innsbruck aus international arbeiten. Geleitet wird es von Magdalena Hauser, Tochter des Mitgründers von AI Austria, und dem erfolgreichen Venture Capitalist Hermann Hauser. Mit im Team ist auch der Physiker Wolfgang Lechner, Hauptentwickler und Professor am Institut für theoretische Physik.