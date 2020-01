Feueralarm nahe australischer Hauptstadt Canberra

Es gibt immer noch Feueralarm in Australien: Im Dorf Tharwa und entlang einiger Straßen südlich der Hauptstadt Canberra sind die Bewohner am Dienstag aufgerufen worden, sich sofort in Sicherheit zu bringen, da es in einem Nationalpark brannte. Bald werde es zu gefährlich zum Autofahren, warnte die Katastrophenschutzbehörde.