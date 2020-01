Van der Bellen für gütliches Ende von Justizstreit mit Polen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wünscht sich im Justizstreit mit Polen ein gütliches Ende. „Ich hoffe, dass das irgendwie noch einvernehmlich geregelt werden kann, ohne die ganze Strenge des Artikel 7-Verfahrens anzuwenden“, sagte Van der Bellen am Dienstag nach einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Andrej Duda in Krakau.

Duda habe ihm die „polnische Sichtweise der Dinge“ dargelegt, erzählte Van der Bellen mitreisenden Journalisten. Mit Verweis auf den in Arbeit befindlichen Bericht der Venedig-Kommission des Europarats sowie dem weiteren Vorgehen der EU-Kommission zeigte sich der Bundespräsident abwartend.

Die nationalkonservative Regierung in Polen steht wegen ihrer Justizreform stark unter Beschuss. Die EU-Kommission leitete gegen das Land ein Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge ein, was Polen theoretisch seine Stimmrechte im Kreis der EU-Länder kosten könnte.

Bei dem bilateralen Gespräch sprachen die beiden Staatsoberhäupter auch über das ehemalige Konzentrationslager Gusen in Oberösterreich, ein Außenlager des KZ Mauthausen. Warschau hatte zuletzt mehrfach Interesse am Kauf der „Überreste“ des früheren Vernichtungslagers gezeigt. Die türkis-grüne Regierung hielt unterdessen in ihrem Regierungsprogramm fest, die Gedenkstätte selbst erwerben zu wollen.