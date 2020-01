40 Personen müssen in Tirol aus Gondelbahn geborgen werden

In Tirol sind am Dienstag 40 bis 50 Personen zu Mittag in der Hahnenkammbahn in Höfen (Bezirk Reutte) festgesessen. Bergrettung, Feuerwehr und Mitarbeiter der Seilbahn rückten aus, um sie zu bergen, sagte ein Sprecher der Reuttener Seilbahnen zur APA und bestätigte damit einen Bericht des ORF Tirol. Verletzte gab es laut ersten Informationen keine.