EU-Minister uneinig über Änderung der EU-Verträge

Die EU-Europaminister erwarten sich von der „Konferenz zur Zukunft Europas“ einen Beitrag zur Weiterentwicklung der politischen Ziele der EU unter Beteiligung der Bürger. Darüber, dass die EU fit für die Zukunft gemacht werden muss, bestehen keine Zweifel, hieß es nach dem Allgemeinen Rat Dienstag in Brüssel. Jedoch gebe es verschiedene Ansätze, was eine mögliche Änderung der EU-Verträge betrifft.

Österreich tritt klar für eine Änderung der EU-Verträge ein, will aber die Ergebnisse des auf zwei Jahre ausgelegten Bürgerforums abwarten. Für Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ist dies eine Frage der Glaubwürdigkeit. „Wir sind nicht glaubwürdig, wenn wir den Bürgern von vorne herein Denkverbote auferlegen“, so die Ministerin.