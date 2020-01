Trump stellt Nahost-Plan vor

US-Präsident Donald Trump will seinen lange erwarteten Nahost-Plan an diesem Dienstag offiziell vorstellen. Der Plan sieht Insidern zufolge eine Zwei-Staaten-Lösung mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines eigenen Palästinenser-Staats vor. Wie die Nachrichtenagentur Reuters von hochrangigen US-Regierungsvertretern erfuhr, würden die USA israelische Siedlungen im besetzten Westjordanland anerkennen.

Im Gegenzug würde Israel vier Jahre lang neue Siedlungsaktivitäten einfrieren. Die Palästinenser müssten für einen eigenen Staat Fortschritte bei der Achtung der Menschenrechte, der Pressefreiheit und der Rechtstaatlichkeit erzielen, hieß es weiter. Trump stellt den Plan am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Israels Premier Benjamin Netanyahu im Weißen Haus vor. Dort kam Trump schon am Montag mit Netanyahu und dessen Herausforderer Benny Gantz in separaten Treffen zusammen, um seinen Plan zu erläutern.