„Little Women“ mit Emma Watson: Keine kleinen Mädchen von gestern

Innsbruck –Wenn zu „Littl­e Women“ wie in Innsbruck ein Kino-Strick-Event organisiert wird, ist die vermeintliche Zielgruppe klar. Doch nicht nur die textile Handarbeit erlebt als Hobby eine Renaissance. Auch die Geschichte von vier jugendlichen Schwestern ist in ihrer mindestens sechsten Film-Auflage erfrischend aktualisiert für das Jahr 2020.

Greta Gerwig verweist in ihrer Variante des Erfolgs-Romans von Louisa May Alcot­t auch auf das Heute. Dabei spielt „Little Women“ im 19. Jahrhundert. Doch bei guten Historien-Filmen täuschen die Kostüme einen falschen Anachronismus vor. Am Schnittpunkt zwischen Erwachsenwerden und den Rollenbildern ihrer Protagonistinnen stecken Identifikations­möglichkeiten.