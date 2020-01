Semesterferien im Osten lassen Staus im Westen erwarten

Am Wochenende beginnen die Semesterferien in Wien und Niederösterreich. Staus befürchtet der ÖAMTC am Samstag aber auf den Straßen in Westösterreich. Dort werden die Skiurlauber aus Ostösterreich auf Urlauber aus Deutschland und auf Tages- bzw. Wochenendskifahrer treffen, informierte der Club am Mittwoch. Auch in Teilen Tschechiens beginnen die Ferien.