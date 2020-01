TT-Journalistin Anita Heubacher ausgezeichnet

Am Dienstagabend sind in Wien die Journalisten des Jahres 2019 in den verschiedenen Kategorien ausgezeichnet worden. ORF-Anchorman Tobias Pötzelsberger wurde „Journalist des Jahres“.

In seiner Laudatio bezeichnete Politologe Peter Filzmaier, der in der Kategorie „Analyse“ auch eine Auszeichnung erhielt, Pötzelsberger als „Inbegriff des Gegenteils eines Krawalljournalisten“. Preise wurden auch an Journalisten in den Bundesländern vergeben.