„21 Bridges“: Jagd-Saison in der New Yorker Nacht

Innsbruck – 21 Brücken verbinden die Halbinsel Manhattan mit dem Rest New Yorks. Auf Manaháhtaan, wo einst Native Americans jagten und das Land den Europäern für 60 Gulden verkauften, inszeniert „21 Bridges“ in der Gegenwart eine ganz andere Jagd.

Es ist mitten in der Nacht, seine Chefs geben ihm bis zum Morgengrauen, um die beiden Täter zu finden. Zusammen mit der Drogen-Kommissarin Frankie Burns (überzeugend: Sienna Miller) macht sich Andre mit der gesamten New Yorker Polizei im Rücken auf die Suche – und findet mehr als erwartet.

So gesehen unterscheidet sich diese Heldenrolle gar nicht so sehr von der des moralisch integren Black Panthers T’Challa, mit der Boseman berühmt wurde. Auch das Marvel-Duo Anthony und Joe Russo produziert den zweiten Spielfilm des irischen Serien-Regisseurs Brian Kirk mit.

Die Polizei, besonders jene, die wir aus dem amerikanischen Kino kennen, ist eine eingeschworene Truppe, im Guten wie im Schlechten. Loyalität und so genannte Kameradschaft wiegen oft schwerer als Recht und Gesetz, besonders wenn es um die Jagd auf „Cop Killers“ geht. So deutlich spricht das Polizeichef Captain McKenna (großartig: J. K. Simmons) freilich nicht aus. „Blue Lives“ – wie sich die Polizei-Solidarität in Anlehnung an die „Black Lives Matter“-Bewegung nennt – sind viel wert in den USA.