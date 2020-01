Aus für Grenzkontrollen in Kufstein: Landtagsparteien geeint im Protest

Innsbruck – Die Vignettenbefreiung auf der Inntalautobahn zwischen der Staatsgrenze und der Abfahrt Kufstein Süd hat die Festungsstadt bereits vom Ausweichverkehr entlastet. Wenngleich nicht in dem Maße wie erhofft. Nach wie vor schlängeln sich zu den Spitzenzeiten die Pkw-Kolonnen durch Kufstein in Richtung deutscher Grenze. Das liegt aber zum Großteil auch an den Grenzkontrollen, die Deutschland und Bayern seit der großen Migrationsbewegung in den Jahren 2015/16 an der Autobahngrenze bei Kiefersfelden eingerichtet haben. Denn diese Kontrollen verursachen kilometerlange Staus – und diese stellen nicht nur ein Sicherheitsrisiko dar, sondern werden eben kleinräumig umfahren.