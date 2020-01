Starke Stimmen in der Euregio und Brüssel

》Strategien braucht es in der Euregio nicht nur für Wasserstoff (mehr dazu s. u.), sondern auch, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Daten zur Lage der „Frauen in der Euregio“ sind hierfür unerlässlich. Gestern stellten die Frauen- bzw. Familienlandesrätinnen Gabriele Fischer (Tirol), Waltraud Deeg (Südtirol) und Stefania Segnana (Trentino) in Bozen eine Broschüre vor. „Diese weist auf zahlreiche Ähnlichkeiten, aber auch auf die Unterschiede in den Regionen hin und ist eine wertvolle Grundlage, um die realen Lebensbedingungen der Frauen und Männer in der Europaregion zu verstehen“, so Fischer.