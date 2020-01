Kampf gegen Freizeitwohnsitze: Bürger helfen mit, Liste Fritz will „Taskforce“

St. Johann i. T. – Mit Stand vom 15. Jänner 2020 gibt es in Tirol 16.242 genehmigte Freizeitwohnsitze. Alleine im Bezirk Kitzbühel liegen 14 der 20 Gemeinden über der achtprozentigen Freizeitwohnsitzquote. Spitzenreiter sei dabei Westendorf vor Reith und Aurach – doch die Liste Fritz schätzt die Zahl der mutmaßlich illegalen Freizeitwohnsitze in Tirol auf noch einmal rund 10.000.

„Wir werden immer wieder gefragt, was an den Freizeitwohnsitzen so schlimm ist? Das Problem ist, dass sie kein primäres Wohnbedürfnis decken, nicht dass wir es ihnen nicht gönnen würden. Jeder Freizeitwohnsitz verteuert das Wohnen für alle. Die Rollos sind das ganze Jahr zu, die Dörfer werden zu reinen Schlafdörfern“, fällt Liste-Fritz-Landtagsabgeordnetem Markus Sint spontan ein. Er hat sich genauso wie das Goinger Ehepaar Christine und Niki Freysinger dem Kampf gegen diese „Fehlentwicklung“ verschrieben.