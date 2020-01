Autorin Sargnagel empfand Oktoberfest als Slapstick-Show

Die österreichische Autorin Stefanie Sargnagel war zur Recherche für ein neues Theaterstück zwei Wochen auf dem Münchner Oktoberfest. „Das war wie eine einzige Slapstick-Show. Ich war in einem angenehmen, daueramüsierten Zustand“, sagte sie der „Süddeutschen Zeitung“. Das Stück „Am Wiesnrand“ wird am Donnerstag am Münchner Volkstheater in einer Inszenierung von Christina Tscharyiski uraufgeführt.