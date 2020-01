Karwendel ist Österreichs Naturpark des Jahres 2020

Eine unabhängige Fachjury bewertete alle Aspekte der Naturparkarbeit. Besonders gelobt wurden die Tiroler für die Freiwilligenplattform „Team Karwendel“, die „österreichweit Vorbild und Benchmark“ sei, wie Handler meinte. Engagierte ehrenamtliche Helfer kümmern sich z. B. in anstrengender Handarbeit um Alm- und Biotop-Pflege. Hervorgehoben wurde auch das breite Umweltbildungsangebot – von der „Junior Ranger“-Ausbildung bis zu den Naturparkschulen (2019 erhielt mit der VS Scharnitz die sechste Schule dieses Prädikat). Die Auszeichnung bestätigt auch die Management- und Koordinationsarbeit im größten Naturpark Österreichs (727 km²) mit entsprechend vielen Akteuren und über 90 Projektpartnern. Die feierliche Urkundenübergabe ist im Sommer am Hafe­lekar geplant.

2019 war für den Naturpark ein bewegtes Jahr mit klarem Höhepunkt – der Fertigstellung des modernen Besucherzentrums in Scharnitz (gemeinsam mit dem TVB Olympiaregion Seefeld und der Gemeinde). Es bietet neben geballten Infos auch Attraktionen wie ein ca. 2000 Jahre altes Elchskelett, das einzig komplette, das je in den Nordalpen gefunden wurde. Geöffnet ist wieder ab Mai.

Die naturnahen Wildflüsse Rißbach und Obere Isar wiederum stehen im Fokus eines Interreg-Projekts mit Bayern: Gemeinsame Zielarten wurden festgelegt, eine einheitliche Beschilderung und Besucherlenkung umgesetzt, der Aufbau eines Monitoring-Systems gestartet. Dass man auch hier am richtigen Weg ist, zeigt die Rückkehr von „Zeigerorganismen“ wie der Gefleckten Schnarrschrecke, die es österreichweit nur noch in Tirol gibt.

Heuer wolle man den Schwung der Auszeichnung nutzen, um wichtige Projekte weiter zu forcieren, meint Sonntag. Der Fokus liege auf „grenzenloser“ Naturparkarbeit: Dazu zählt das große, grenzüberschreitende Interreg-Projekt „Wege des Holzes“, das die Kulturgeschichte der Holznutzung beleuchtet und heuer abgeschlossen wird. Ein dichtes Netzwerk an Museen (darunter die Holzerhütte in Scharnitz) ist dabei und soll auch für touristische Impulse sorgen. Beim Schutz alpiner Wildflüsse geht die Zusammenarbeit ebenfalls weiter. Verstärkt werden soll auch die öffentliche Anreise in den Naturpark (die Broschüre „Wöff­i – Wandern mit öffentlicher Anreise“ erlebte 2019 schon die vierte Auflage). Ab 30. Mai wird etwa der Takt des Bergsteigerbusses von Bad Aibling in die Eng stark verdichtet – mit sieben täglichen Verbindungen an Wochenenden.