Galway und Rijeka ab 1. Februar als Kulturhauptstädte aktiv

2.000 Kilometer Luftlinie entfernt spielen Straßenmusiker Folklore, in den Pubs fließt das Guinness in Strömen: Kaum ein Ort ist irischer als die Europäische Kulturhauptstadt Galway. Sie gilt als Hochburg der traditionellen Musik des Landes, hat eine beachtliche Kunstszene und ist vor allem bei Studenten beliebt. Weltoffenheit und kulturelle Vielfalt ziehen viele Menschen an; das Fischerdorf hat sich zu einer pulsierenden Stadt mit 80.000 Einwohnern gemausert. Sogar Popsänger Ed Sheeran widmete ihr eine folkloristisch angehauchte Hymne: den Song „Galway Girl“ über ein Mädchen, das in einer irischen Band Geige spielt.

Als Kulturhauptstadt widmet sich Galway in 2.000 Veranstaltungen drei Schwerpunkten: Sprache, Landschaft und Migration. So werden Auszüge aus Homers Odyssee an Stränden vorgetragen, und am St. Patrick‘s Day am 17. März erstrahlen die Connemara-Berge in Grün. Es gibt sogar Workshops über Schafswolle („Project Baa Baa“). Kurz vor dem Start des Programms am 1. Februar verlässt Großbritannien zu Mitternacht die Europäische Union - das bewegt. Galway liegt nur 160 Kilometer von der Grenze zum britischen Nordirland entfernt. Geplant ist die Installation „Borderline“ (Grenzlinie) mit Beteiligten beider Länder.