Richard Lugner bringt Lindsey Vonn zum Opernball

Baumeister Richard Lugner wird am 20. Februar von der Rekordskifahrerin Lindsey Vonn auf den Wiener Opernball begleitet. „Sie ist die beste Sportlerin aller Zeiten“, lobte der Baumeister am Mittwoch in der Lugner City. Ein weiteres Plus: Vonn kann perfekt Deutsch. Seinen Gast hat Lugner erneut mit seiner Tochter Jacqueline ausgesucht.

„Ich interessiere mich sehr für Skifahren“, sagte der Baumeister - daher sei die Wahl schnell auf Vonn gefallen. Ob sie von ihrem Verlobten, dem kanadischen Eishockey-Profi P.K. Subban (30), begleitet wird, ist eher unwahrscheinlich. „Ich hatte aber noch keinen Kontakt zu Vonn“, meinte der Baumeister.

Obwohl sein heuriger Gast Lugner tatsächlich einmal versteht, will sich der Baumeister in Zurückhaltung üben. Vonn spiele mit ihren 35 Jahren schon altersmäßig in einer anderen Liga. Zudem seien ihre Männer stets sehr athletisch. „Ich bin ein Zniachtl“, schränkte der Baumeister ein.

Es wäre allerdings keine Opernball-Pressekonferenz, wenn Lugner nicht auch auf die körperlichen Vorzüge seines Gastes eingehen würde, so als hätte es eine MeToo-Bewegung niemals gegeben. „In ihrem Buch gibt es auf der ersten Seite eine tolle Nacktaufnahme von ihr, wo man aber den Busen nicht sieht“, sagte der Baumeister - und präsentierte es gleich den Fotografen. „Ich bin ein Wüstling“, gestand Lugner immerhin.

Welche Pläne Vonn in Wien hat oder von wem sie begleitet wird, ist noch ungewiss. Erste Infos soll der Baumeister am 1. Februar erhalten. Es ist aber wahrscheinlich, dass ein Bruder und eine Schwester von Vonn in der Loge Platz nehmen werden. Genügend Karten hat der Baumeister jedenfalls im Vorfeld besorgt.

Trotz seiner 87 Jahre will Lugner den Opernball auch noch in den kommenden Jahren mit seinen Gästen bereichern. „Sofern es die Gesundheit zulässt“, kündigte der Baumeister. Obwohl er die Stunden am Ball gar nicht genießt: „Es ist vor allem Stress“.