Thiem nach Sieg über Nadal im Australian-Open-Halbfinale

Dominic Thiem hat am Mittwoch wieder einen Meilenstein in seiner Karriere gesetzt. Der 26-jährige Niederösterreicher besiegte den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal in seinem ersten Viertelfinale bei den Australian Open mit 7:6(3),7:6(4),4:6,7:6(6). Er steht als zweiter Österreicher nach Thomas Muster im Melbourne-Halbfinale. In diesem trifft Thiem am Freitag auf den Deutschen Alexander Zverev.

Zverev hat zuvor in seinem ersten Viertelfinale bei den Australian Open den Schweizer Stan Wawrinka nach einem Fehlstart mit 1:6,6:3,6:4,6:2 bezwungen. „Es fühlt sich genial an. Ich weiß nicht, was ich sagen soll“, kommentierte Zverev noch auf dem Platz im Interview mit Legende John McEnroe. „Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Ich hoffe, es ist das erste von vielen Malen.“ Zverev, der noch beim ATP Cup völlig außer Form gewesen war, ist nun der erste deutsche Profi seit Tommy Haas in Wimbledon 2009 in einem Major-Halbfinale. Nach zwei Viertelfinali bei den French Open klappte es im dritten Anlauf für Zverev mit dem Einzug in die Vorschlussrunde.